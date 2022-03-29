Названа стоимость туров на "новые Мальдивы" для россиян

Семидневный тур на пляжные курорты Малайзии обойдется россиянам в 62-88 тысяч рублей.

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Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Курорты Малайзии откроются для туристов первого апреля. Специалисты отрасли отметили, что семь ночей на малайзийском курорте Лангкави с проживанием в трехзвездочной гостинице обойдется в 700-800 долларов (62-70 тысяч рублей). В отеле классом выше — 900-1000 долларов (79-88 тысяч рублей).

Новое предложение для туристов - остров Реданг, который уже прозвали «малазийскими Мальдивами» изза чистых песчаных пляжей и прозрачной бирюзовой воды.

«Реданг подходит как для релаксации, так и для активного отдыха. Дайвингом и снорклингом можно заниматься с мая по сентябрь. Встречаются морские черепахи, морские щуки, скаты, крабы, губчатые кораллы», — цитируют компанию China Travel.