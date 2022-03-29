Отдых в Турции для россиян значительно подорожал

«Перелеты стали гораздо дороже. Если смотреть на горизонте апрель-май на регулярное авиасообщение, цены, в принципе, нормальные, но для жителей регионов, в целом, для массового туризма — они неприемлемые. Например, 40 тысяч за билет, а раньше за 60 тысяч можно было неделю отдыхать в Турции в дешевой гостинице на базе чартеров», — объяснила туроператор.