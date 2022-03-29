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1 час назад

Отдых в Турции для россиян значительно подорожал

Диана Товсепова

Отдых в Турции для граждан России стал дороже на 30-40 процентов. Об этом рассказала владелец туристического агентства Майя Котляр «Ленте.ру».

Отдых в Турции для россиян значительно подорожал
Фото: pxfuel.compxfuel.com

По ее словам, есть несколько причин подорожания турецкого отдыха. Первая причина — цены на проживание. Причем турецкие отели цены не меняли, но из-за скачка курса валют, для россиян стоимость изменилась.

«Проживание подорожало в эквиваленте рублей соизмеримо курсу. Цены в валюте остались, но мы рассчитываемся в рублях, поэтому пересчет идет на текущий курс», — отметила туроператор.

Выросли также цены на авиаперевозки. Чартерных рейсов в страну не осталось, а россиянам теперь доступно только регулярное авиасообщение и ограниченное количество авиаперевозчиков.

«Перелеты стали гораздо дороже. Если смотреть на горизонте апрель-май на регулярное авиасообщение, цены, в принципе, нормальные, но для жителей регионов, в целом, для массового туризма — они неприемлемые. Например, 40 тысяч за билет, а раньше за 60 тысяч можно было неделю отдыхать в Турции в дешевой гостинице на базе чартеров», — объяснила туроператор.

Котляр отметила, что сейчас рейсы в Турцию остались только из Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому россиянам из регионов придется еще и оплатить проезд до столиц.

Ранее мы сообщали о подорожании отдыха в живописной соседней республике.

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