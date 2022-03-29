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4 часа назад

Emirates Airlines не будут приостанавливать полеты в Россию

Мира Маркина

Президент авиакомпании Emirates Airlines Тим Кларк заявил, что полеты в Россию продолжатся, сообщает ТАСС.

Emirates Airlines не будут приостанавливать полеты в Россию
Фото: flickr.comflickr.com

«Мы будем работать в прежнем режиме, так как руководство ОАЭ не заявляло о намерении прекратить или приостановить авиасообщение с Россией. Emirates пока не занимает определенной политической позиции. Наша основная задача сейчас – лишь помогать и содействовать», — цитирует заявление Тима Кларка агентство Reuters.

Глава авиакомпании добавил, что авиакомпания, которую он возглавляет, занимается не только пассажирскими перевозками и доставкой гуманитарных грузов. Услугами Emirates Airlines также пользуются дипломаты, которые как въезжают в Россию, так и покидают ее.

Ранее мы писали о том, что Индия вновь будет выдавать россиянам долгосрочные визы.

Новости путешествий,Тим Кларк,Emirates,
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