Emirates Airlines не будут приостанавливать полеты в Россию

Президент авиакомпании Emirates Airlines Тим Кларк заявил, что полеты в Россию продолжатся, сообщает ТАСС.
«Мы будем работать в прежнем режиме, так как руководство ОАЭ не заявляло о намерении прекратить или приостановить авиасообщение с Россией. Emirates пока не занимает определенной политической позиции. Наша основная задача сейчас – лишь помогать и содействовать», — цитирует заявление Тима Кларка агентство Reuters.
Глава авиакомпании добавил, что авиакомпания, которую он возглавляет, занимается не только пассажирскими перевозками и доставкой гуманитарных грузов. Услугами Emirates Airlines также пользуются дипломаты, которые как въезжают в Россию, так и покидают ее.
Ранее мы писали о том, что Индия вновь будет выдавать россиянам долгосрочные визы.