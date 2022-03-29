Emirates Airlines не будут приостанавливать полеты в Россию

«Мы будем работать в прежнем режиме, так как руководство ОАЭ не заявляло о намерении прекратить или приостановить авиасообщение с Россией. Emirates пока не занимает определенной политической позиции. Наша основная задача сейчас – лишь помогать и содействовать», — цитирует заявление Тима Кларка агентство Reuters.