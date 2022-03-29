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2 часа назад

Индия возобновила выдачу пятилетних виз

Мира Маркина

Стало известно о том, что Индия возобновляет прием документов для оформления долгосрочной туристической визы для граждан 156 стран. Россия также вошла в список. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Индия возобновила выдачу пятилетних виз
Фото: flickr.comflickr.com

Правила въезда в Индию по этой визе изменились. Теперь иностранные путешественники могут прибыть в страну только через назначенные морские и воздушные контрольно-пропускные пункты. Так россиянам будет разрешено прибывать в Индию только через 28 пунктов, в их число вошли Дели, Мумбаи и Гоа. Стоимость оформления электронной визы составляет 125$.

Теперь пересечение сухопутной границы с электронной визой запрещено. Также власти начали выдачу виз на 10 лет, но они доступны исключительно туристам из США и Японии.

Ранее мы рассказывали о том, что Южная Корея вернет россиянам важную туристическую привилегию.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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