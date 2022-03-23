Южная Корея вернет безвизовый въезд для России

Южная Корея возвращает безвизовый режим для россиян с 1 апреля 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

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"Правительство снимает часть ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, и возобновляет действие соглашений о взаимной отмене визовых требований для граждан России и еще 46 стран"

Несмотря на отмену безвизового режима, попасть в Южную Корею с туристическими целями не получится. Разрешено въезжать в страну только по учебе, с гуманитарными и медицинскими целями.

За 72 часа до прибытия необходимо сдать ПЦР-тест, а за 48 часов получить справку об отсутствии симптомов коронавируса. По прилете делается еще один тест, а потом необходимо соблюдать 14-дневный карантин. От него освобождены только те, кто имеет вакцину, одобренную ВОЗ.