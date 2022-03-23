Спрогнозированы цены на туры на Шри-Ланку

Представители туристической индустрии спрогнозировали то, какими будут цены на путешествия на Шри-Ланку после появления дополнительных рейсов. Об этом сообщает РИА Новости.

В "Интуристе" отметили, что спрос на курорты острова может вырасти в ближайшее время, а направление станет популярным у туристов.

"Направление благодаря понятным протоколам въезда воспринималось как альтернатива курортам стран Юго-Восточной Азии. Появление дополнительной прямой перевозки будет способствовать росту продаж и популяризации Шри-Ланки"

Также отмечается, что тур на курорт Хиккадува стоит от 89,5 тысяч рублей на двоих на семь дней в двухзвездочный отель без питания.

В "Русском экспрессе" прогнозируют падение цен на туры на Шри-Ланку благодаря появлению новых рейсов и пакетных туров. В Fun&Sun отметили, что за отдых в отеле пять звезд на шесть дней за двоих придется заплатить 137 тысяч рублей.