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1 час назад

Туроператоры остановили продажу туров на массовые направления

Стелла Шмель

Туроператоры остановили продажу туров по многим массовым направлениям. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.

Туроператоры остановили продажу туров на массовые направления
Фото: unsplash.com/@anagogeunsplash.com/@anagoge

"Что касается поездок за рубеж – то на сегодняшний день все туроператоры временно приостановили продажу туров по большинству массовых направлений до нормализации ситуации с авиарейсами",

- пояснила она.

"Решения по новым полетным программам будут приниматься после того, как мы вернем всех своих туристов домой".

Также она отметила, что просит туристов ответственно подойти к планированию зарубежных поездок на фоне возможных сложностей.

Ранее мы писали, почему опасно покупать авиабилеты на сторонних сайтах.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,
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