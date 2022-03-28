Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-2° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
55 минут назад

Почему опасно покупать авиабилеты на сторонних сайтах

Анна Шутова
Юлия Новосадэксперт

Насколько безопасно покупать авиабилеты не напрямую у авиакомпании, а через сторонние сайты, и на что надо обратить внимание при бронировании? Спросили у эксперта по туризму Юлии Новосад.

Почему опасно покупать авиабилеты на сторонних сайтах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
На самом деле я бы не сказала, что покупка авиабилетов на сторонних сайтах - это что-то, что совсем нельзя делать никогда и никому. Но как профессионал я рекомендую покупать билеты непосредственно у авиаперевозчика, либо через авиакассу.

Сторонний сайт - это, как правило, агрегатор, который является агентством и перепродает авиабилет. Соответственно, любые действия, которые нужно будет провести с авиабилетом, нужно будет осуществлять через этот сторонний сайт. Например, изменить маршрут, дату полета и так далее. Агентство на подобные заявки не реагирует оперативно. Если у туриста возникает какая-либо необходимость в последний момент что-то изменить, он может этого не сделать. Потому что в ночное время или во время большого количества заявок такие агрегаторы реагируют на запросы достаточно долго.

С другой стороны, сейчас мы столкнулись с тем, что приобрести авиабилеты на сайтах иностранных авиакомпаний, используя российские карты, крайне сложно. А агрегаторы при этом дают возможность приобрести билет. И поэтому в этом случае необходимо обратиться либо в авиакассу, что, на мой взгляд, намного лучше, чем агрегатор, либо обратиться на один из агрегаторов.

Также хочется отметить, что некоторые агрегаторы являются субъектами предпринимательской деятельности РФ, то есть с ними проблем в претензионной работе на территории России не будет. Есть агрегаторы, которые являются субъектами других государств. И тут в период санкций нужно быть максимально внимательными, потому что могут возникнуть проблемы с возвратом денежных средств. Поэтому агрегатор лучше выбирать именно российский.
Юлия Новосад
Юлия НовосадЭксперт по туризму
Лайфхаки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители