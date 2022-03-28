Почему опасно покупать авиабилеты на сторонних сайтах

На самом деле я бы не сказала, что покупка авиабилетов на сторонних сайтах - это что-то, что совсем нельзя делать никогда и никому. Но как профессионал я рекомендую покупать билеты непосредственно у авиаперевозчика, либо через авиакассу.



Сторонний сайт - это, как правило, агрегатор, который является агентством и перепродает авиабилет. Соответственно, любые действия, которые нужно будет провести с авиабилетом, нужно будет осуществлять через этот сторонний сайт. Например, изменить маршрут, дату полета и так далее. Агентство на подобные заявки не реагирует оперативно. Если у туриста возникает какая-либо необходимость в последний момент что-то изменить, он может этого не сделать. Потому что в ночное время или во время большого количества заявок такие агрегаторы реагируют на запросы достаточно долго.



С другой стороны, сейчас мы столкнулись с тем, что приобрести авиабилеты на сайтах иностранных авиакомпаний, используя российские карты, крайне сложно. А агрегаторы при этом дают возможность приобрести билет. И поэтому в этом случае необходимо обратиться либо в авиакассу, что, на мой взгляд, намного лучше, чем агрегатор, либо обратиться на один из агрегаторов.



Также хочется отметить, что некоторые агрегаторы являются субъектами предпринимательской деятельности РФ, то есть с ними проблем в претензионной работе на территории России не будет. Есть агрегаторы, которые являются субъектами других государств. И тут в период санкций нужно быть максимально внимательными, потому что могут возникнуть проблемы с возвратом денежных средств. Поэтому агрегатор лучше выбирать именно российский.

Юлия Новосад Эксперт по туризму