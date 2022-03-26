Россиянам возместят 50% от стоимости детских путевок

"Правительству РФ... обеспечить всем гражданам, приобретающим с 1 апреля 2022 года путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, 50 процентов стоимости туристского продукта, предоставляемого начиная с 1 мая 2022 года, но не более 20 тысяч рублей за один туристский продукт", — сказано в сообщении.