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2 часа назад

Россиянам возместят 50% от стоимости детских путевок

Диана Товсепова

Половину трат на детские путевки россиянам возместят власти. Такое поручение кабмину дал президент России Владимир Путин. При этом сумма каждой выплаты не может превышать 20 тысяч рублей. Такие поручения опубликованы на сайте Кремля.

Россиянам возместят 50% от стоимости детских путевок
Фото: PixabayPixabay

"Правительству РФ... обеспечить всем гражданам, приобретающим с 1 апреля 2022 года путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, 50 процентов стоимости туристского продукта, предоставляемого начиная с 1 мая 2022 года, но не более 20 тысяч рублей за один туристский продукт", — сказано в сообщении.

Поручение должно быть исполнено до 30 марта.

Ранее мы писали о том, сколько стоит отдых в Турции летом 2022 года.

Новости путешествий,Владимир Путин,Правительство РФ,
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