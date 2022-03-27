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3 часа назад

Пилот самолета показал свой обед на борту: видео

Мира Маркина

Пользователь TikTok и пилот @philippov001 показал, чем питается на работе по пути в Махачкалу. Обед пилота состоит из курицы, приготовленных овощей, салата, закусок, яблока, пирожного и хлеба. Дополняет прием пищи потрясающий вид из окна. «И вот такой вот вид с высоты 10 тысяч 100 метров», — заканчивает ролик пилот.

Ролик набрал 3,5 млн просмотров и 190 тысяч лайков. В комментариях все желают пилоту приятного аппетита.

«Приятного аппетита. Очень красиво!», «Легкого взлета и посадки, и приятного аппетита», «Вот это кайф!», — пишут пользователи.

Другие пользователи отмечают, что им было бы страшно просто смотреть за борт — не то что есть.

«Я боюсь летать на самолетах, очень переживаю. Тем временем [этот] пилот...», «Как можно есть? У меня просто от видео страх».

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