Что нужно знать перед поездкой в Египет: видео

Египет входит в топ любимых курортов россиян. Так, лишь за три квартала 2021 года эту страну посетили 214,3 тысяч наших соотечественников. Но перед тем, как отправляться в Египет, стоит узнать некоторые тонкости, связанные с ним.

Блогерша @oltour.by рассказала, что нельзя делать в африканской стране. Соответствующим роликом она поделилась в своем TikTok-аккаунте. Так, например, в Египте нельзя пить воду из-под крана, утверждает женщина. В комментариях она пояснила, что у нее низкий стандарт очистки, в связи с чем велик риск занести инфекцию в организм или получить отравление.

Видео собрало 7957 лайков. Некоторые пользователи поделились своим мнением на этот счет. Нашлись даже те, кто запрещает купаться в море у берегов Египта:

"Нельзя купаться в Красном море. Такого количества ядовитой живности больше нет ни в одном море. Лучше в Турцию или в Албанию ехать".