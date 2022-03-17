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51 минуту назад

Почему на курортах нельзя разгуливать по улицам в бикини: видео

Катерина Саломе

С наступлением летнего сезона из года в год обсуждается одна и та же тема: полуобнаженные туристы. Россияне, разгуливающие в купальных костюмах по улицам заграничных курортных городов раздражают не только местных жителей, но и соотечественников.

Блогерша @tetyana_pr объяснила, почему при выходе с пляжа стоит надеть что-нибудь поверх бикини и плавок. Соответствующим роликом она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

По словам девушки, ей стыдно за соотечественников, которые позволяют себе ходить по городу в чужой стране в таком виде. Она утверждает, что лицезреть таких людей, как минимум, неприятно.

Смотрите также видео о вещах, которые вы можете бесплатно получить в отеле.

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