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2 часа назад

Видео: вещи, которые вы можете бесплатно получить в отеле

Мария Каткова

Многие отели предоставляют широкий спектр услуг для того, чтобы постояльцы чувствовали себя, как дома. Однако некоторые недобросовестные отельеры, владеющие пятизвездочными гостиницами, экономят на своих клиентах и не предоставляют им должных услуг.

Например, если вы остановились в отеле категории "четыре звезды" и "пять звезд", то можете попросить косметический набор или губку для обуви. Об этом в своем TikTok рассказал блогер, публикующий видео под ником @wow.artem. Все это дается постояльцам бесплатно, а индивидуальные наборы они могут оставить себе. Об этих и других бесплатных смотрите в видео.

Ранее сообщалось, что российских туристов просят платить наличными в Таиланде.

Лайфхаки,Видео,
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