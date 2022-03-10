Многие отели предоставляют широкий спектр услуг для того, чтобы постояльцы чувствовали себя, как дома. Однако некоторые недобросовестные отельеры, владеющие пятизвездочными гостиницами, экономят на своих клиентах и не предоставляют им должных услуг.

Например, если вы остановились в отеле категории "четыре звезды" и "пять звезд", то можете попросить косметический набор или губку для обуви. Об этом в своем TikTok рассказал блогер, публикующий видео под ником @wow.artem. Все это дается постояльцам бесплатно, а индивидуальные наборы они могут оставить себе. Об этих и других бесплатных смотрите в видео.