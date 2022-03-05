Российских туристов просят платить наличными в Таиланде

В некоторых отелях Таиланда больше не принимают оплату картами, выданными российскими банками. Эту информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Несколько туристов вчера, 4 марта, получили информационные письма от отельеров, в которых сообщалось, что карты международных платежных систем Masterсard и American Express, выданные российскими банками, больше не принимаются. Также их предупредили, что в любое время такое же решение могут принять в отношении карт Visa. Туристов обязали расплатиться наличными, так как под запретом оказались карточки абсолютно всех российских банков, вне зависимости от того, коснулись ли их санкции.

В АТОР предположили, что сотрудники местных кредитных организаций плохо осведомлены о сути санкций в отношении российских банков и карт международных платежных систем, поэтому неожиданно ввели такие строгие меры.

Сотрудники принимающих компаний в Таиланде подтвердили, что такие просьбы расплатиться наличными в отношении туристов действительно были, но их можно отнести к разряду частных инициатив конкретного банка и отеля. В магазинах и ресторанах российские путешественники по-прежнему могут расплачиваться картами.