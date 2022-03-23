Названы самые дешевые города России для отдыха на майские

Аналитики сравнили цены на отдых а разных городах России и составили список самых бюджетных направлений на майские праздники. Об этом сообщается в исследовании сервиса для бронирования путешествий Tvil.ru.
Как сообщают аналитики, большинство россиян планирует на майские праздники отдых, который продлится от двух до девяти ночей. За сутки они готовы заплатить от двух до четырех тысяч рублей. В связи с этим в исследовании подсчитали, сколько будет стоить недельный отдых для семьи из трех человек.
«В среднем семья из трех человек за недельный отдых в мае платит 18,8 тысячи рублей. Наибольшим спросом пользуют отели (57 процентов) и квартиры (36,5 процента)»
Самым дешевым направлением на майских праздниках оказался Кисловодск. Средняя стоимость проживания в гостинице этого города составила две тысячи рублей в сутки. На втором месте оказался Севастополь, который чуть дороже, — 2,3 тысячи. За ночь в Калининграде придется заплатить 2,6 тысячи. Дальше в рейтинге идут такие города, как Волгоград, Великий Новгород, Казань и Нижний Новгород. Эти города оказались самыми бюджетными.
Самые высокие цены на проживание на майских праздниках зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Средний ценник за одну ночь в этих городах варьируется от 3,4 до 3,8 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что туроператоры назвали стоимость бюджетных туров в Абхазию.