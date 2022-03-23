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1 час назад

Названы самые дешевые города России для отдыха на майские

Мария Каткова

Аналитики сравнили цены на отдых а разных городах России и составили список самых бюджетных направлений на майские праздники. Об этом сообщается в исследовании сервиса для бронирования путешествий Tvil.ru.

Названы самые дешевые города России для отдыха на майские
Фото: РамблерРамблер

Как сообщают аналитики, большинство россиян планирует на майские праздники отдых, который продлится от двух до девяти ночей. За сутки они готовы заплатить от двух до четырех тысяч рублей. В связи с этим в исследовании подсчитали, сколько будет стоить недельный отдых для семьи из трех человек.

«В среднем семья из трех человек за недельный отдых в мае платит 18,8 тысячи рублей. Наибольшим спросом пользуют отели (57 процентов) и квартиры (36,5 процента)»

Самым дешевым направлением на майских праздниках оказался Кисловодск. Средняя стоимость проживания в гостинице этого города составила две тысячи рублей в сутки. На втором месте оказался Севастополь, который чуть дороже, — 2,3 тысячи. За ночь в Калининграде придется заплатить 2,6 тысячи. Дальше в рейтинге идут такие города, как Волгоград, Великий Новгород, Казань и Нижний Новгород. Эти города оказались самыми бюджетными.

Самые высокие цены на проживание на майских праздниках зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Средний ценник за одну ночь в этих городах варьируется от 3,4 до 3,8 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что туроператоры назвали стоимость бюджетных туров в Абхазию.

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