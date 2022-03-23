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2 часа назад

Туроператоры назвали стоимость бюджетных туров в Абхазию

Мария Каткова

Туроператоры рассказали, что у путешественников повысился спрос на размещение в Абхазии и назвали стоимость бюджетных путевок. Об этом сообщает Tourdom.

По словам туроператоров, цены в Абхазии ниже, чем в Краснодарском крае, поэтому выигрывает у туристов, которые хотят сэкономить на поездке.

Специалисты говорят, что летом 2022 года цены повысятся на 13-14%, по сравнению с предыдущим годом.

«Средний чек составляет 2500 руб. на человека в сутки, в среднем бронируют 8–9 ночей, причем чаще берут только наземное обслуживание, билеты на поезд или самолет приобретают самостоятельно. Проживание обходится от 20–25 тыс. руб. на человека», – рассказал руководитель компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Если туристы предпочтут наиболее бюджетные варианты пансионатов, то неделя проживания в начале июня обойдется 18,2 тыс. руб. Цены на более дорогие варианты санаториев варьируются от 37 тыс. руб. до 76 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что россиянам назвали стоимость отдыха на популярных заграничных курортах.

Новости путешествий,Видео,Сергей Ромашкин,
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