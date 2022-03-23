Туроператоры назвали стоимость бюджетных туров в Абхазию

Туроператоры рассказали, что у путешественников повысился спрос на размещение в Абхазии и назвали стоимость бюджетных путевок. Об этом сообщает Tourdom.

По словам туроператоров, цены в Абхазии ниже, чем в Краснодарском крае, поэтому выигрывает у туристов, которые хотят сэкономить на поездке.

Специалисты говорят, что летом 2022 года цены повысятся на 13-14%, по сравнению с предыдущим годом.

«Средний чек составляет 2500 руб. на человека в сутки, в среднем бронируют 8–9 ночей, причем чаще берут только наземное обслуживание, билеты на поезд или самолет приобретают самостоятельно. Проживание обходится от 20–25 тыс. руб. на человека», – рассказал руководитель компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Если туристы предпочтут наиболее бюджетные варианты пансионатов, то неделя проживания в начале июня обойдется 18,2 тыс. руб. Цены на более дорогие варианты санаториев варьируются от 37 тыс. руб. до 76 тыс. руб.