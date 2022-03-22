Россиянам назвали стоимость отдыха на популярных заграничных курортах

Эксперты в сфере туризма раскрыли стоимость отдыха на популярных заграничных курортах, доступных для россиян. Различные актуальные предложения опубликовал портал Tourdom.

Оказалось, что лидерами среди зарубежных направлений с вылетом из столицы стали Турция и ОФЭ. При этом специалисты считают, что популярность на предстоящие весенние месяцы популярность стали набирать Мальдивы.

"На общем фоне повышения прайсов туры на острова выглядят уже не столь дорогими", — сообщили эксперты туроператора "Розовый слон".

Путевка на Мальдивы для двоих с проживанием в четырехзвездочном отеле с завтраками в период с 30 апреля по 7 мая обойдется в 320 тысяч рублей. Перелет выполняет осуществляет арабская авиакомпания Flydubai из Москвы в Мале (пересадка в Дубае).

А вот путевка на неделю на двоих в ОАЭ в апреле будет стоить в среднем около 350 тысяч рублей. В стоимость входят Такую перелет и размещение в гостиницах категории четыре или пять звезд для двоих путешественников.

"Если брать прямые вылеты из Москвы, помимо Объединенных Арабских Эмиратов, туристы могут выбирать такие направления, как Катар и Шри-Ланка. Рейсы выполняют иностранные авиакомпании и, можно надеяться, что они состоятся", — сообщают турагенты.

Популярная сейчас Шри-Ланка обойдется туристам дешевле. Так, девятидневная путевка на Шри-Ланку с проживанием в двухзвездочном отеле без питания можно будет стоить около 250 тысяч рублей.

"Правда, чаще всего туристы выбирают полный пансион или all inclusive. В этом случае цена вырастает до тех же 350 тысяч рублей", — отмечают специалисты.