"Аэрофлот" запустит рейсы из Москвы на Шри-Ланку

Российская авиакомпания "Аэрофлот" запустит рейсы в Коломбо (Шри-Ланка) с 8 апреля. Об этом сообщает авиаперевозчик.

"Открыта продажа билетов на регулярные рейсы в Шри-Ланку (Коломбо). Рейсы будут выполняться с 8 апреля на самолетах Airbus А330 три раза в неделю", — говорится на сайте авиакомпании.

Рейсы из Москвы будут проводится в среду, пятницу и субботу, а из Коломбо в четверг, субботу и воскресенье.