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58 минут назад

"Аэрофлот" запустит рейсы из Москвы на Шри-Ланку

Диана Товсепова

Российская авиакомпания "Аэрофлот" запустит рейсы в Коломбо (Шри-Ланка) с 8 апреля. Об этом сообщает авиаперевозчик.

"Аэрофлот" запустит рейсы из Москвы на Шри-Ланку
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Открыта продажа билетов на регулярные рейсы в Шри-Ланку (Коломбо). Рейсы будут выполняться с 8 апреля на самолетах Airbus А330 три раза в неделю", — говорится на сайте авиакомпании.

Рейсы из Москвы будут проводится в среду, пятницу и субботу, а из Коломбо в четверг, субботу и воскресенье.

Ранее мы писали о том, почему многие сейчас выбирают для отдыха Шри-Ланку. По словам экспертов, страна сейчас доступна для россиян и манит туристов невероятными пейзажами, аутентичными местами и приятным ценам на проживние.

Новости путешествий,Аэрофлот,
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