"Беднее, чем на российском юге"

С одной стороны, это удобно для любителей попрыгать на волнах и серферов. Однако семьям с детьми это может быть очень опасно. Нередко происходят несчастные случаи даже с взрослыми людьми. Волны присутствуют почти везде: самые небольшие на пляжах Унаватуна и Хиккадува, именно их чаще всего выбирают семьи с детьми. Кстати, на пляже Хиккадува можно встретить огромных черепах, они приплывают прямо к берегу, давно облюбовав это место.

Марина Чепнян Эксперт по туризму