"Беднее, чем на российском юге"

На данный момент Шри-Ланка - одна из немногих стран Азии, открытых для посещения россиянами. Именно поэтому многие туристы выбирают ее в качестве места для проведения отдыха. Чем же так манит этот остров и какие плюсы и минусы есть у Шри-Ланки, рассказывает эксперт по туризму Марина Чепнян.
Те самые идеальные пейзажи с картинок: много зелени, прекрасный океан, пальмы, песок. Природа Шри-Ланки - отличный образец того, что мы привыкли и ожидаем увидеть в этом регионе. Фотографии у вас получатся потрясающими, а впечатления останутся на всю жизнь.
Из-за огромного количества интересных аутентичных мест, Шри-Ланка богата на экскурсии. В основном они все природного характера. Очень советуем остановиться на одну ночь в Пиннавелле - это слоновий питомник, выглядящий как абсолютная дикая природа. Здесь вы найдете отель с видами на прогулки слонов в их практически естественной среде обитания.
Вне отеля вы найдете множество мест, где можно пообедать совсем недорого. Самый популярный здесь тип питания - завтраки, остальные приемы пищи туристы предпочитают искать вне отеля. Однако и «все включено» предусмотрено в программах отелей.
Их уйма, и все они расположены недалеко друг от друга. Поэтому есть хорошая возможность побывать на разных пляжах за небольшой срок. Для комфортного путешествия по ним арендуйте самый популярный вид транспорта - мопед. На Шри-Ланке для этого даже не просят права.
Прокатиться на поезде от Эллы до Канди обойдётся примерно в 130 рублей на человека за несколько часов пути. Это удобно еще и тем, что самые красивые места Шри-Ланки расположены именно в глубине страны, а не на побережье.
С одной стороны, это удобно для любителей попрыгать на волнах и серферов. Однако семьям с детьми это может быть очень опасно. Нередко происходят несчастные случаи даже с взрослыми людьми. Волны присутствуют почти везде: самые небольшие на пляжах Унаватуна и Хиккадува, именно их чаще всего выбирают семьи с детьми. Кстати, на пляже Хиккадува можно встретить огромных черепах, они приплывают прямо к берегу, давно облюбовав это место.
Только пара отелей на Шри-Ланке имеет легкую анимацию. Остальные же очень тихие, рассчитанные на максимально спокойный отдых. Чаще всего там не включают даже музыку у бассейна. То есть весь досуг, по сути, организовывают себе сами туристы.
Шри-Ланка, по сути, это скопище мелких деревень, поэтому обстановка соответствующая. В этом плане Шри-Ланку невозможно сравнить ни с Таиландом, ни с Вьетнамом, - нет ни одного курорта хотя бы примерно дотягивающего до их уровня. Инфраструктура будет гораздо беднее, чем в том числе и на российском юге.
Да, ее невозможно сравнить с индийской или тайской, малайской и индонезийской. Совершенно нет такого же разнообразия вкусов и ароматов: основное блюдо здесь - рис с курицей карри в разных вариациях. Соответственно, детей будет не очень просто накормить.
Да, каждая страна по-своему прекрасна, поэтому минусы, по сути, нельзя назвать минусами, - это скорее особенности, о которых нужно знать. В целом, Шри-Ланка очень необычная, колоритная и яркая страна, поэтому она точно рекомендуется к посещению!