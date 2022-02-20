Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-4° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
1 час назад

"Беднее, чем на российском юге": почему все поехали на Шри-Ланку

Анна Шутова
Марина Чепнянэксперт

На данный момент Шри-Ланка - одна из немногих стран Азии, открытых для посещения россиянами. Именно поэтому многие туристы выбирают ее в качестве места для проведения отдыха. Чем же так манит этот остров и какие плюсы и минусы есть у Шри-Ланки, рассказывает эксперт по туризму Марина Чепнян.

"Беднее, чем на российском юге"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Стоит начать с плюсов. Их у этой страны достаточно много.

Видео дня

1. Регулярные прямые рейсы

Вы на сто процентов можете быть уверены, что ваш рейс не перенесут и не отменят. Особенно это удобно для путешественников с детьми и для тех, кто планирует поездку очень заблаговременно.
Марина Чепнян
Марина ЧепнянЭксперт по туризму

2. Природа

Те самые идеальные пейзажи с картинок: много зелени, прекрасный океан, пальмы, песок. Природа Шри-Ланки - отличный образец того, что мы привыкли и ожидаем увидеть в этом регионе. Фотографии у вас получатся потрясающими, а впечатления останутся на всю жизнь.
Марина Чепнян
Марина ЧепнянЭксперт по туризму

3. Экскурсии

Из-за огромного количества интересных аутентичных мест, Шри-Ланка богата на экскурсии. В основном они все природного характера. Очень советуем остановиться на одну ночь в Пиннавелле - это слоновий питомник, выглядящий как абсолютная дикая природа. Здесь вы найдете отель с видами на прогулки слонов в их практически естественной среде обитания.
Марина Чепнян
Марина ЧепнянЭксперт по туризму

4. Цены

Ценник на проживание сейчас очень приятный. Все это благодаря ковиду: приехать могут только туристы с прививкой, их немного, и отели делают достаточно хорошие скидки.
Марина Чепнян
Марина ЧепнянЭксперт по туризму

5. Бюджетная еда

Вне отеля вы найдете множество мест, где можно пообедать совсем недорого. Самый популярный здесь тип питания - завтраки, остальные приемы пищи туристы предпочитают искать вне отеля. Однако и «все включено» предусмотрено в программах отелей.
Марина Чепнян
Марина ЧепнянЭксперт по туризму

6. Разнообразие пляжей

Их уйма, и все они расположены недалеко друг от друга. Поэтому есть хорошая возможность побывать на разных пляжах за небольшой срок. Для комфортного путешествия по ним арендуйте самый популярный вид транспорта - мопед. На Шри-Ланке для этого даже не просят права.
Марина Чепнян
Марина ЧепнянЭксперт по туризму

7. Серфинг

Многие туристы едут сюда именно за этим: волны сильные и постоянные, а пляжей, как уже говорилось, много, поэтому найти свой идеальный и свободный не составит труда.
Марина Чепнян
Марина ЧепнянЭксперт по туризму

8. Местный поезд

Рекомендуем обязательно прокатиться на данном виде транспорта. Поезд здесь является одной из главных достопримечательностей страны: очень колоритно и безумно красиво.
Марина Чепнян
Марина ЧепнянЭксперт по туризму

9. Дешевый общественный транспорт

Прокатиться на поезде от Эллы до Канди обойдётся примерно в 130 рублей на человека за несколько часов пути. Это удобно еще и тем, что самые красивые места Шри-Ланки расположены именно в глубине страны, а не на побережье.
Марина Чепнян
Марина ЧепнянЭксперт по туризму

10. Дружелюбные жители.

Местные на Шри-Ланке всегда готовы пообщаться и помочь, и все это они непременно делают с улыбкой.
Марина Чепнян
Марина ЧепнянЭксперт по туризму

Но есть у отдыха на Шри-Ланке и минусы.

1. Дорогие авиабилеты

Прямой перелет на одного обойдётся примерно в 73 тысячи рублей с багажом. Снижение цен, к сожалению, не ожидается, пока не будут запущены чартерные рейсы, а они пока что не планируются.
Марина Чепнян
Марина ЧепнянЭксперт по туризму

2. Волны

С одной стороны, это удобно для любителей попрыгать на волнах и серферов. Однако семьям с детьми это может быть очень опасно. Нередко происходят несчастные случаи даже с взрослыми людьми. Волны присутствуют почти везде: самые небольшие на пляжах Унаватуна и Хиккадува, именно их чаще всего выбирают семьи с детьми. Кстати, на пляже Хиккадува можно встретить огромных черепах, они приплывают прямо к берегу, давно облюбовав это место.
Марина Чепнян
Марина ЧепнянЭксперт по туризму

3. Скучно в отелях

Только пара отелей на Шри-Ланке имеет легкую анимацию. Остальные же очень тихие, рассчитанные на максимально спокойный отдых. Чаще всего там не включают даже музыку у бассейна. То есть весь досуг, по сути, организовывают себе сами туристы.
Марина Чепнян
Марина ЧепнянЭксперт по туризму

4. Нет русскоговорящего персонала

Возможно, это будет некоторой сложностью для туристов, не владеющих английским языком. Даже в детских клубах здесь чаще всего нет русскоговорящих сотрудников.
Марина Чепнян
Марина ЧепнянЭксперт по туризму

5. Нет курортов с развитой инфраструктурой

Шри-Ланка, по сути, это скопище мелких деревень, поэтому обстановка соответствующая. В этом плане Шри-Ланку невозможно сравнить ни с Таиландом, ни с Вьетнамом, - нет ни одного курорта хотя бы примерно дотягивающего до их уровня. Инфраструктура будет гораздо беднее, чем в том числе и на российском юге.
Марина Чепнян
Марина ЧепнянЭксперт по туризму

6. Отсутствие супермаркетов

Здесь нет больших торговых центров и супермаркетов в туристических зонах. Они присутствуют только в Коломбо и Канди, однако туристы зачастую там не отдыхают.
Марина Чепнян
Марина ЧепнянЭксперт по туризму

7. Грязь

Ее на самом деле много: мусор лежит даже в священных местах и национальных парках.
Марина Чепнян
Марина ЧепнянЭксперт по туризму

8. Отсутствие групповых экскурсий

Все экскурсии на Шри-Ланке индивидуальные. Поэтому цены у них не очень-то низкие: вход в достопримечательности стоит примерно от 20$ на человека.
Марина Чепнян
Марина ЧепнянЭксперт по туризму

9. Неразнообразная кухня

Да, ее невозможно сравнить с индийской или тайской, малайской и индонезийской. Совершенно нет такого же разнообразия вкусов и ароматов: основное блюдо здесь - рис с курицей карри в разных вариациях. Соответственно, детей будет не очень просто накормить.
Марина Чепнян
Марина ЧепнянЭксперт по туризму

10. Нет привычных активностей

Здесь вы не найдете любимых туристических развлечений: аквапарков, больших и красивых пешеходных улиц, а также парков развлечений.
Марина Чепнян
Марина ЧепнянЭксперт по туризму

Да, каждая страна по-своему прекрасна, поэтому минусы, по сути, нельзя назвать минусами, - это скорее особенности, о которых нужно знать. В целом, Шри-Ланка очень необычная, колоритная и яркая страна, поэтому она точно рекомендуется к посещению!

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители