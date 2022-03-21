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1 час назад

РЖД отменили требование носить маски в поездах дальнего следования

Стелла Шмель

В поездах дальнего следования РЖД отменили требование по обязательному ношению масок. Также указание распространяется и на вокзале. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу РЖД.

РЖД отменили требование носить маски в поездах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Маски сброшены - снимаются ограничения для пассажиров в поездах дальнего следования и на вокзалах. Поскольку эпидемическая ситуация стабилизировалась, постепенно снимаются действующие ограничения в поездах и на вокзалах российских железных дорог. Например, отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, а также им больше не надо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах",

- отметили в сообщении.

Дезинфекции вагонов и помещений будут продолжать проводить в прежнем режиме, отметили в пресс-службе.

Ранее мы писали, как в поездах оказывают первую помощь.

Новости путешествий,РЖД,
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