РЖД отменили требование носить маски в поездах

В поездах дальнего следования РЖД отменили требование по обязательному ношению масок. Также указание распространяется и на вокзале. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу РЖД.
"Маски сброшены - снимаются ограничения для пассажиров в поездах дальнего следования и на вокзалах. Поскольку эпидемическая ситуация стабилизировалась, постепенно снимаются действующие ограничения в поездах и на вокзалах российских железных дорог. Например, отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, а также им больше не надо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах",
- отметили в сообщении.
Дезинфекции вагонов и помещений будут продолжать проводить в прежнем режиме, отметили в пресс-службе.
Ранее мы писали, как в поездах оказывают первую помощь.