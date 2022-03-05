Как в поездах оказывают первую помощь

В поездах дальнего следования ежегодно путешествуют миллионы пассажиров. Кто-то едет по делам, кто-то к родственникам, а кто-то — в отпуск. Про самолеты известно, что в них есть аптечки, а стюардессы могут оказать первую помощь в полном объеме. У некоторых даже есть опыт принятия родов на борту. Как с медицинской помощью обстоят дела в поездах — в материале “Рамблера”.

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Согласно регламенту, если пассажиру в поезде становится плохо, вызывается начальник поезда. Он связывается с ближайшей станцией и вызывает туда бригаду скорой помощи. По громкоговорителю в вагонах объявляется вопрос о поиске врача в поезде. Пока начальник поезда делает эти процедуры, проводник оказывает первую доврачебную помощь больному. Дело в том, что у проводников в поезде нет медицинского образования, поэтому оказать помощь в полном объеме они не могут.

Для оказания первой помощи в вагоне есть аптечка со стандартным содержимым: шины, медикаменты для остановки кровотечения, лекарства первой помощи, носилки, а также приборы для проведения легочной реанимации.

При этом, не стоит беспокоится, если в поезде не найдут врачей. Проводники регулярно проходят обучения по оказанию первой помощи при травмах, отравлениях, ожогах, обморожениях и так далее.

Пассажирам, которым нужна экстренная помощь, предоставляют ее бригады скорой помощи не отдельных станциях или те медики, которые есть на вокзалах. В таком случае пассажира высаживают вместе с его вещами. Если заболевание инфекционное, то госпитализируют всех, с кем он мог контактировать.