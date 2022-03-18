Египет сделал уступку российским туристам

Власти Египта временно отменили штрафы для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

По ее словам, информацию официально подтвердил министр туризма арабской республики. Из-за участившихся отмен рейсов туристы жаловались на штрафы за просроченные визы, в связи с чем она попросила египетскую сторону о содействии.

Параллельно Ростуризм помогает туроператорам решить вопрос с возвращением всех российских туристов домой. По ближайшим специальным рейсам ведомство будет информировать дополнительно, добавила Догузова.