Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 104.80EUR 115.93
Войти в почту
1 час назад

Египет сделал уступку российским туристам

Даша Краснова

Власти Египта временно отменили штрафы для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

По ее словам, информацию официально подтвердил министр туризма арабской республики. Из-за участившихся отмен рейсов туристы жаловались на штрафы за просроченные визы, в связи с чем она попросила египетскую сторону о содействии.

Параллельно Ростуризм помогает туроператорам решить вопрос с возвращением всех российских туристов домой. По ближайшим специальным рейсам ведомство будет информировать дополнительно, добавила Догузова.

До этого мы рассказывали, что россиянка думаешь о жизни в Египте.

Новости путешествий,Видео,Зарина Догузова,Ростуризм,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители