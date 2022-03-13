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2 часа назад

«Никаких косых взглядов»: россиянка отдохнула в Египте

Катя Кобышева

Россиянка съездила отдохнуть в Египет и поделилась отзывом о поездке на портале "Тонкости туризма".

«Никаких косых взглядов»: россиянка о Египте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам россиянки, она размышляла, стоит ли лететь на отдых 1 марта, но поездка была запланирована и отмена накануне вылета грозила большими штрафами. В итоге решено было лететь. Тур на восемь дней обошелся в 44 тысячи рублей.

Путешественница отметила, что обстановка в отеле и на курорте очень спокойная, а египтяне и другие иностранцы никакого "излишнего внимания" не проявляют.

"Я не встречала украинских туристов, возможно, они есть у нас в отеле. На улице видела не раз во время вечерних прогулок, все сами по себе, без обсуждений или каких-то косых взглядов. У нас на экскурсии была экскурсовод из Украины, экскурсия прошла отлично", — поделилась наблюдениями россиянка.

Она не пожалела о поездке, и даже сильный ветер не помешал получить удовольствие от отдыха. Наоборот! Девушка взяла урок с инструктором по кайтсерфингу и на следующий же день смогла покорить ветер и волны.

Россияне в Таиланде столкнулись с визовыми проблемами.

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