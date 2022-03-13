«Никаких косых взглядов»: россиянка о Египте

"Я не встречала украинских туристов, возможно, они есть у нас в отеле. На улице видела не раз во время вечерних прогулок, все сами по себе, без обсуждений или каких-то косых взглядов. У нас на экскурсии была экскурсовод из Украины, экскурсия прошла отлично", — поделилась наблюдениями россиянка.