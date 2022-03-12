Россияне в Таиланде столкнулись с визовыми проблемами

Из-за отмены авиарейсов в Россию многие россияне в Таиланде стали заложниками визовых проблем, сообщает РИА Новости. У десятков наших соотечественников истек срок действия виз и они потеряли легальный статус пребывания в стране.
Так, в Патайе все, кто обратился в иммиграционную полицию, в паспорта проставили штампы, продлевающие пребывание на неделю. Однако по истечении срока их действия людям предписано покинуть страну. Туристы обратились в посольство России с просьбой выдать письма в иммиграционную полицию, по которым была бы возможность продлить визы. Однако в тот момент такие письма принимали лишь на острове Пхукет. Когда же письма были получены, оказалось, что после проставленного штампа визу или безвизовый штамп по закону уже не продлевают. Посольство и иммиграционная полиция решают проблему, но пока безуспешно. А тем временем некоторые люди уже превратились в нелегалов, с которых берут штраф в 500 батт (около 2000 рублей) за каждый день пребывания в Таиланде без визы.
Возникли проблемы с легальным пребыванием россиян и на Пхукете. Здесь в дополнение к письмам из генконсульства для легального пребывания необходимо предоставить документ о подтверждении адреса временного проживания иностранца. В отелях этим занимаются сотрудники. Но поскольку у многих отдых по путевке уже закончился, а денег, чтобы продлевать номер нет, люди пытаются поселиться у знакомых или в дешевых гостевых домах. Получить бумагу с подтверждением адреса проживания быстро не получается.
На сегодняшний день вопрос с визами и продлением легального пребывания в Таиланде для оставшихся там россиян не решен.
Ранее стало известно, что туристы из России не могут покинуть Египет вторые сутки.