Россияне в Таиланде столкнулись с визовыми проблемами

Так, в Патайе все, кто обратился в иммиграционную полицию, в паспорта проставили штампы, продлевающие пребывание на неделю. Однако по истечении срока их действия людям предписано покинуть страну. Туристы обратились в посольство России с просьбой выдать письма в иммиграционную полицию, по которым была бы возможность продлить визы. Однако в тот момент такие письма принимали лишь на острове Пхукет. Когда же письма были получены, оказалось, что после проставленного штампа визу или безвизовый штамп по закону уже не продлевают. Посольство и иммиграционная полиция решают проблему, но пока безуспешно. А тем временем некоторые люди уже превратились в нелегалов, с которых берут штраф в 500 батт (около 2000 рублей) за каждый день пребывания в Таиланде без визы.