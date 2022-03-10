Туристы из РФ не могут покинуть Египет вторые сутки

Российские туристы уже вторые сутки не могут вернуться из Египта домой. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на сообщения отдыхающих.

Фото: hippopx.com hippopx.com

Россияне, по словам собеседницы издания, должны были вылететь из аэропорта Хургады в Москву в среду, 9 марта, в 6 часов утра, но в отеле их уведомили, что рейс откладывается. Уже к вечеру туроператор сообщил, что прилетевший за ними борт неисправен. Когда прибудет резервный борт, туристам не сказали.

После 12 часов ожидания россияне покинули аэропорт и отправились в другой отель, предложенный туроператором. Но уже спустя несколько часов им пришлось отправляться обратно.

«Мы прошли все таможни, сдали багаж, и теперь перед нами каждую минуту по громкой связи извиняются за предоставленные неудобства и объясняют невылет какими-то техническими проблемами. Борт стоит, мы его видим», — рассказала одна из туристок.

Девушка добавила, что в аэропорту Хургады есть россияне, которые третьи или четвертые сутки ждут вылета в РФ. Путешественница также пожаловалась, что с 10 марта в Египте не работают российские банковские карты, а наличные в нужном объеме есть не у всех.