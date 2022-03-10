Туристы из РФ не могут покинуть Египет вторые сутки

Российские туристы уже вторые сутки не могут вернуться из Египта домой. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на сообщения отдыхающих.
Россияне, по словам собеседницы издания, должны были вылететь из аэропорта Хургады в Москву в среду, 9 марта, в 6 часов утра, но в отеле их уведомили, что рейс откладывается. Уже к вечеру туроператор сообщил, что прилетевший за ними борт неисправен. Когда прибудет резервный борт, туристам не сказали.
После 12 часов ожидания россияне покинули аэропорт и отправились в другой отель, предложенный туроператором. Но уже спустя несколько часов им пришлось отправляться обратно.
«Мы прошли все таможни, сдали багаж, и теперь перед нами каждую минуту по громкой связи извиняются за предоставленные неудобства и объясняют невылет какими-то техническими проблемами. Борт стоит, мы его видим», — рассказала одна из туристок.
Девушка добавила, что в аэропорту Хургады есть россияне, которые третьи или четвертые сутки ждут вылета в РФ. Путешественница также пожаловалась, что с 10 марта в Египте не работают российские банковские карты, а наличные в нужном объеме есть не у всех.
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