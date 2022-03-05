Что действительно стоит везти из Египта

Из Египта чаще всего привозят сувениры-безделушки, которые долго пылятся на полках как украшение. Если вы, ваши друзья и родственники были в Египте, то наверняка у вас дома был кусочек папируса, шкатулка с жуком-скарабеем, песок из Сахары с пейзажем и многое другое. Такие сувениры везти из Египта не стоит, они не несут никакого практического значения, быстро изнашиваются и ломаются. В материале “Рамблера” — список вещей, которые действительно стоит везти из Египта в качестве сувенира.

Фото: Рамблер Рамблер

Сладости

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В Египте есть достойные восточные сладости, которые нравятся вообще всем. В России их также можно приобрести, но цены будут гораздо выше. Кроме того, в России часто эту еду заменяют аналогами. Из наиболее популярных сладостей можно взять с собой: финики в шоколаде, которые продают в красивых подарочных упаковках. В Египте также множество видов халвы, которые в России отсутствуют. Можно купить ее в супермаркетах, а можно на рынках в красивой упаковке. Можно рассмотреть египетскую нугу в качестве сувенира.

Специи

В Египте, как и в любой другой восточной стране, продается много натуральных специй. Однако не спешите расхватывать все пакетики и нести их на кассу. Вспомните, как часто вы пользуетесь восточными пряностями дома? Если нет, то не стоит их покупать. Если же все-таки вы дали положительный ответ на этот вопрос, то стоит подумать, любите ли вы и умеете ли вы использовать восточные специи. Прежде, чем покупать что-то, лучше сначала узнать информацию о пряности, а потом уже покупать ее. А то она будет стоять и пылиться точно так же, как жук-скарабей.

Чаи

В Египте очень много разнообразных сортов чая, которые в России в натуральном виде практически не найти. А если это и будет возможно, то только по заоблачным ценам. Чай в Египте очень распространен, его пьют даже в жаркую погоду. Рекомендуется брать каркаде, чай из лемонграсса и чай из листьев финика.

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