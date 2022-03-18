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1 час назад

Россияне смогут отдохнуть в еще одной африканской стране

Даша Краснова

Национальный перевозчик Эфиопии Ethiopian Airlines сообщил о возобновлении рейсов по маршруту Москва — Аддис-Абеба — Москва с 12 апреля. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России.

Россияне смогут отдохнуть в еще одной африканской стране
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

17 марта авиакомпания заявила о возвращении в расписание летной программы в Россию. Рейсы в еще одну доступную для отечественных туристов страну будут выполняться с частотой четыре раза в неделю из международного аэропорта Домодедово.

С Ethiopian Airlines также можно отправиться в ЮАР, Танзанию, Кению, Намибию, Сейшелы и Коморские острова.

Однако покупка билетов в настоящее время возможна только через туроператоров, билетных агентов или непосредственно в офисах Ethiopian Airlines.

На 15 апреля стоимость перелета обойдется от 68,7 тысячи рублей на человека в одну сторону, тариф на стыковочный рейс начинается от 165 тысяч рублей.

До этого мы рассказывали про список наиболее доступных стран для отдыха весной.

Новости путешествий,Аэропорт Домодедово,Ассоциация туроператоров России,
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