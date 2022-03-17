Вьетнам стал доступен невакцинированным туристам

Вьетнам начнет принимать невакцинированных туристов. Международных путешественников без вакцины ждут в стране после двухгодичных ограничений. В списке 13 стран, граждане которых могут попасть на территорию государства без учета статуса вакцинации, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ министерства здравоохранения страны, который был подписан 15 марта.

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Теперь для въезда во Вьетнам иностранному туристу необходим только отрицательный ПЦР-тест за 72 часа до вылета или экспресс-тест, сделанный в официальной лаборатории за 24 часа до вылета.

Также нужна меженародная медстраховка с ковидным расширением и покрытием не менее 10 тысяч долларов.