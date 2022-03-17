Вьетнам стал доступен невакцинированным туристам

Вьетнам начнет принимать невакцинированных туристов. Международных путешественников без вакцины ждут в стране после двухгодичных ограничений. В списке 13 стран, граждане которых могут попасть на территорию государства без учета статуса вакцинации, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ министерства здравоохранения страны, который был подписан 15 марта.
Теперь для въезда во Вьетнам иностранному туристу необходим только отрицательный ПЦР-тест за 72 часа до вылета или экспресс-тест, сделанный в официальной лаборатории за 24 часа до вылета.
Также нужна меженародная медстраховка с ковидным расширением и покрытием не менее 10 тысяч долларов.
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