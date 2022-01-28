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2 часа назад

Сколько стоят русские продукты во Вьетнаме: видео

Один из главных советов, который можно прочитать на тему путешествий, это предложение обязательно попробовать местные блюда и продукты. Но что если вы в силу разных причин категорически не хотите это делать? Тик-Ток блогер Наталья (@natasha.perchik) показала в одном из своих роликов, какую цену придется заплатить за привычные для россиян продукты во Вьетнаме.

В ролике автор показывает продукты российского производства. Так 60-граммовая шоколадка “Аленка” стоит больше двухсот рублей (или 2,8$). За упаковку копченого сыра “косичка” можно заплатить в полтора раза больше – 4,7$. Больше пятисот рублей вы отдадите за обычную банку консервированной тушенки.

Самую неожиданную цену вьетнамцы назначили за упаковку перловки – 700 рублей (или 8,7$). А вот гречневая крупа – товар более приемлемый по вьетнамским меркам. За пять пакетиков гречки по 80 грамм вы отдадите 180 рублей (или 2,2$). Самый обычный ароматизированный чай в пакетиках обойдется почти в три доллара.

Захотите вспомнить, как покупали самсу в ближайшем ларьке с шавермой? Во Вьетнаме за заветный пирожок придется заплатить 130 рублей (2$).

Смотрите также: блогер показала, как сэкономить место в чемодане и не получить гору вещей, которые невозможно погладить.

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