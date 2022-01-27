Блогер показала, как правильно собирать чемодан: видео

Вы наверняка сталкивались с проблемой того, что пытались закрыть чемодан с кучей вещей, но у вас это не получалось. Тогда приходится идти на хитрость и собирать все вещи в ручную кладь. Блогер показала, как правильно складывать вещи для того, чтобы сэкономить место в чемодане.

По словам девушки, одним из главных лайфхаков является то, что вещи нужно вкручивать в рулоны, а не складывать так, как мы привыкли это делать. Таким образом, в вашем чемодане будет больше места, а вещи будут не такими мятыми, как если бы вы их складывали другим способом. Более подробнее о том, как упаковывать вещи для экономии места, смотрите в видео.