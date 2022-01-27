Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-8° в 
USD 78.95EUR 88.47
Войти в почту
2 часа назад

Блогер показала, как правильно собирать чемодан: видео

Вы наверняка сталкивались с проблемой того, что пытались закрыть чемодан с кучей вещей, но у вас это не получалось. Тогда приходится идти на хитрость и собирать все вещи в ручную кладь. Блогер показала, как правильно складывать вещи для того, чтобы сэкономить место в чемодане.

По словам девушки, одним из главных лайфхаков является то, что вещи нужно вкручивать в рулоны, а не складывать так, как мы привыкли это делать. Таким образом, в вашем чемодане будет больше места, а вещи будут не такими мятыми, как если бы вы их складывали другим способом. Более подробнее о том, как упаковывать вещи для экономии места, смотрите в видео.

Ранее сообщалось, что пассажиры пробрались в бизнес-класс и устроили бунт.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители