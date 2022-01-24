Пассажиры пробрались в бизнес-класс и устроили бунт

Пассажиры проникли из эконома в бизнес-класс и устроили бунт во время полета. Капитану воздушного судна пришлось развернуть самолет. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании United Airlines, который следовал по маршруту Нью-Джерси (США) — Тель-Авив (Израиль). Два пассажира устроили громкую перепалку со стюардессами, отказавшись показывать им свои билеты.

По словам одного из летевших на борту, израильские туристы воспользовались тем, что было много свободных мест, и тайно пробрались в бизнес-класс. Бортпроводники решили убедиться, что пассажиры сидят согласно купленным билетам, но «началось восстание». Из-за конфликта пилотам пришлось вернуться в аэропорт через 90 минут после вылета.