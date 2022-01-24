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28 минут назад

Пассажир разделся из-за просьбы надеть маску в самолете

Пассажир рейса авиакомпании Delta устроил дебош на борту из-за просьбы надеть маску. Об этом сообщает New York Post.

Пассажир разделся из-за просьбы надеть маску в самолете
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел 7 января в самолете, летевшем из города Голуэй (Ирландия) в Нью-Йорк. 29-летний ирландец по имени Шейн Макинерни (Shane McInerney) начал вести себя неадекватно в ответ на просьбу стюардессы надеть защитную маску. Пассажир разделся догола и шутил над людьми, которые пытались его успокоить.

Мужчина швырнул пустую банку из-под напитка в голову одного из попутчиков, а потом ворвался в бизнес-класс, где начал грубо высказывать недовольство питанием в эконом-классе.

Капитан воздушного судна рассматривал возможность вынужденной посадки в ближайшем аэропорту, поведение пассажира угрожало безопасности полета.

Как пишет издание, теперь мужчине грозит до 20 лет тюремного заключения по обвинению в препятствовании выполнению обязанностей летного экипажа, а также в умышленном нападении и запугивании сотрудников авиакомпании.

Ранее мужчина провел в грузовом отсеке летящего самолета 11 часов.

Новости путешествий,Delta Air Lines,
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