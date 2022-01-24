Пассажир разделся из-за просьбы надеть маску в самолете

Пассажир рейса авиакомпании Delta устроил дебош на борту из-за просьбы надеть маску. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел 7 января в самолете, летевшем из города Голуэй (Ирландия) в Нью-Йорк. 29-летний ирландец по имени Шейн Макинерни (Shane McInerney) начал вести себя неадекватно в ответ на просьбу стюардессы надеть защитную маску. Пассажир разделся догола и шутил над людьми, которые пытались его успокоить.

Мужчина швырнул пустую банку из-под напитка в голову одного из попутчиков, а потом ворвался в бизнес-класс, где начал грубо высказывать недовольство питанием в эконом-классе.

Капитан воздушного судна рассматривал возможность вынужденной посадки в ближайшем аэропорту, поведение пассажира угрожало безопасности полета.