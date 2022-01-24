Мужчина провел в грузовом отсеке летящего самолета 11 часов

Мужчина тайно пробрался в грузовой отсек самолета и прилетел в другую страну. Воздушное судно направлялось из Йоханнесбурга в Амстердам, поэтому в полете самолет провел порядка 11 часов. Тайного пассажира обнаружили уже по прилету в Европу, сообщает BBC News .

Сотрудники аэропорта Схипхол обнаружили человека в грузовом отсеке и сразу же вызвали полицию. Сейчас его состояние оценивают как удовлетворительное, но у мужчины была снижена температура, поэтому ему предоставили медицинскую помощь. Когда он придет в себя, его допросят, чтобы понять мотивы его поступка.