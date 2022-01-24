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1 час назад

Мужчина провел в грузовом отсеке летящего самолета 11 часов

Мужчина тайно пробрался в грузовой отсек самолета и прилетел в другую страну. Воздушное судно направлялось из Йоханнесбурга в Амстердам, поэтому в полете самолет провел порядка 11 часов. Тайного пассажира обнаружили уже по прилету в Европу, сообщает BBC News.

Мужчина провел в грузовом отсеке летящего самолета 11 часов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сотрудники аэропорта Схипхол обнаружили человека в грузовом отсеке и сразу же вызвали полицию. Сейчас его состояние оценивают как удовлетворительное, но у мужчины была снижена температура, поэтому ему предоставили медицинскую помощь. Когда он придет в себя, его допросят, чтобы понять мотивы его поступка.

Возможно, он искал убежище в другой стране.

Личность тайного пассажира также пока остается нераскрытой.

Ранее мы писали, что стюардессы рассказали о самых раздражающих пассажирах.

Новости путешествий,BBC News,
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