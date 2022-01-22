Стюардессы рассказали о самых раздражающих пассажирах

Стюардессы поделились историями о самых раздражающих и невежливых пассажирах, которых они встречали на работе. Об этом сообщает The Sun.

Девушка рассказала, как была на одном рейсе с сильной турбулентностью. Экипаж приостановил обслуживание, но один мужчина настойчиво ждал кнопку вызова.

"По инструкции нам в этот период не рекомендуется покидать свои места. Мы убрали тележку с напитками и приостановили обслуживание"

Когда стюардесса пробралась к пассажиру, выяснилось, что ему нужно было срочно принести воды для его кота.

Другая бортпроводница рассказала, что у нее был аналогичный случай. Во время турбулентности мужчина "раздраженно жестикулировал, пытаясь получить свой напиток".