Стюардессам предложили раздать пластиковые наручники

В Минтрансе России предложили раздать бортпроводникам специальные средства сдерживания дебоширов. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Так, самолеты планируется оснастить пластиковыми наручниками и нейлоновыми ремнями. Как говорится в проекте постановления правительства России, данная мера позволит исключить дальнейшие противоправные действия со стороны нарушителя.
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