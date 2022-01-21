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1 час назад

Стюардессам предложили раздать пластиковые наручники

В Минтрансе России предложили раздать бортпроводникам специальные средства сдерживания дебоширов. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Стюардессам предложили раздать пластиковые наручники
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, самолеты планируется оснастить пластиковыми наручниками и нейлоновыми ремнями. Как говорится в проекте постановления правительства России, данная мера позволит исключить дальнейшие противоправные действия со стороны нарушителя.

Читайте также о том, что стюардессы отказали женщине в воде и с позором выгнали ее с рейса.

Новости путешествий,Минтранс РФ,Правительство РФ,
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