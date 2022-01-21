Стюардессам предложили раздать пластиковые наручники

Так, самолеты планируется оснастить пластиковыми наручниками и нейлоновыми ремнями. Как говорится в проекте постановления правительства России , данная мера позволит исключить дальнейшие противоправные действия со стороны нарушителя.

Читайте также о том, что стюардессы отказали женщине в воде и с позором выгнали ее с рейса.