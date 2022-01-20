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4 часа назад

Бортпроводницы отказали женщине в воде и с позором выгнали ее с рейса

Американка, выгнанная с рейса, подала в суд на стюардесс и пилота. Об этом пишет Daily News.

Стюардессы отказали женщине в воде и с позором выгнали ее с рейса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В частности, американка подала иск на 10 миллионов долларов (768,7 миллиона рублей) в суд на сотрудников авиакомпании Southwest Airlines из-за того, что ей не дали попить воды, а затем из-за отсутствия маски на лице с позором выгнали с рейса.

Так, 68-летняя жительница Флориды Медора Клэй Ридинг (Medora Clai Reading) 7 января села на борт рейса из Вашингтона в Палм-Бич.

По ее словам, она стянула на подбородок маску, чтобы попить воды. Дело в том, что из-а низкого уровня сахара в крови ей нужно обязательно избегать обезвоживания. Однако, по мнению Ридинг, враждебно настроенная стюардесса запретила ей сделать это.

При этом женщина предложила экипажу взглянуть на ее медицинскую карточку, но члены экипажа грубо отказали ей в этом и даже накричали. Выходя из воздушного судна, пассажирка заметила насмешку пилота, который, по ее словам, сам был без маски.

Женщина обвинила экипаж авиакомпании в дискриминации путешественников с ограниченными возможностями и в нарушении различных законов о гражданских правах.

Ранее мы писали о скандале балерины Анастасии Волочковой из-за маски на борту.

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