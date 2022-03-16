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1 час назад

Red Wings будет летать в Казахстан на SSJ100

Авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Москвы в города Алма-Ата и Нур-Султан, которые будут проводиться на российских самолетах SSJ100. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авиаперевозчика.

Red Wings будет летать в Казахстан на SSJ100

"Авиакомпания Red Wings начинает полеты из Москвы в Алматы и Нур-Султан. Рейсы в крупнейший город и в столицу Казахстана из московского аэропорта "Домодедово" будут выполняться на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел"

Полеты в Нур-Султан начинаются 19 марта и будут доступны по понедельникам, средам и субботам. Продажи на этот рейс открыты до конца мая. Рейсы в Алма-Ату будут летать, начиная с 22 марта, по вторникам и четвергам.

Ранее сообщалось, что в "Аэрофлоте" назвали дату возобновления полетов в Армению.

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