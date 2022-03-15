В "Аэрофлоте" назвали дату возобновления полетов в Армению

Российская авиакомпания аэрофлот возобновит полеты в Армению с 22 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление перевозчика. Рейсы будут выполняться на самолетах SSJ100.

"Аэрофлот" открывает продажи билетов на ежедневные регулярные рейсы в Ереван. Рейсы "Аэрофлота" в Армению возобновятся с 22 марта 2022 года и будут осуществляться на отечественных самолётах Sukhoi Super Jet 100",

Напомним, с 8 марта перелеты за рубеж, в том числе и в Армению, были приостановлены. Самолеты летали исключительно в Минск. С 14 марта были возобновлены авиаперевозки в Киргизию (Бишкек и Ош), а с 21 марта стартуют перелеты в Азербайджан (Баку).