Red Wings начнет полеты из Москвы в турецкую Анталью

Авиакомпания Red Wings начинает полеты из Москвы в турецкую Анталью с 17 марта. Полеты будут совершаться на отечественных самолетах SSJ100 три раза в неделю.
Об этом сообщает сам перевозчик.
"Авиакомпания Red Wings 17 марта начинает полеты в Анталью из московского аэропорта "Домодедово". Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел", — отмечено в сообщении.
Компания уверяет, что самолеты принадлежат российским лизинговым компаниям.
"Самолеты SSJ100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в авиационном регистре Российской Федерации, застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями — это позволит авиакомпании выполнить свои обязательства перед пассажирами международных рейсов", — добавляет компания.
Также компания Red Wings сообщила о запуске рейсов за рубеж на SSJ100 в Ташкент и Стамбул.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Вьетнам возобновил безвизовый режим для россиян. Постановление действует с 15 марта до 2025 года, власти не отрицают его продления. В стране все еще действуют антикоронавирусные правила для иностранцев.