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14 минут назад

Red Wings начнет полеты из Москвы в турецкую Анталью

Мира Маркина

Авиакомпания Red Wings начинает полеты из Москвы в турецкую Анталью с 17 марта. Полеты будут совершаться на отечественных самолетах SSJ100 три раза в неделю.

Red Wings начнет полеты из Москвы в турецкую Анталью
Фото: commons.wikimedia.orgcommons.wikimedia.org

Об этом сообщает сам перевозчик.

"Авиакомпания Red Wings 17 марта начинает полеты в Анталью из московского аэропорта "Домодедово". Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел", — отмечено в сообщении.

Компания уверяет, что самолеты принадлежат российским лизинговым компаниям.

"Самолеты SSJ100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в авиационном регистре Российской Федерации, застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями — это позволит авиакомпании выполнить свои обязательства перед пассажирами международных рейсов", — добавляет компания.

Также компания Red Wings сообщила о запуске рейсов за рубеж на SSJ100 в Ташкент и Стамбул.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Вьетнам возобновил безвизовый режим для россиян. Постановление действует с 15 марта до 2025 года, власти не отрицают его продления. В стране все еще действуют антикоронавирусные правила для иностранцев.

Новости путешествий,Аэропорт Домодедово,Red Wings,
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