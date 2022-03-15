Вьетнам возобновил безвизовый режим для россиян

Правительство Вьетнама объявило о возобновлении безвизового режима для российских туристов с 15 марта 2022. Постановление действует до 2025 года, однако власти не отрицают его продления. Также безвизовый режим объявлен для граждан Беларуси, Германии, Франции, Италии, Испании и еще семи стран. Единый период безвизового пребывания для всех – 15 дней. Причина въезда и тип паспорта при этом значения не имеют. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на национальную администрацию туризма Вьетнама.