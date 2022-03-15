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53 минуты назад

Вьетнам возобновил безвизовый режим для россиян

Мира Маркина

Правительство Вьетнама объявило о возобновлении безвизового режима для российских туристов с 15 марта 2022. Постановление действует до 2025 года, однако власти не отрицают его продления. Также безвизовый режим объявлен для граждан Беларуси, Германии, Франции, Италии, Испании и еще семи стран. Единый период безвизового пребывания для всех – 15 дней. Причина въезда и тип паспорта при этом значения не имеют. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на национальную администрацию туризма Вьетнама.

Вьетнам возобновил безвизовый режим для россиян
Фото: Фотобанк Moscow-LiveФотобанк Moscow-Live

В стране все еще действуют антикоронавирусные правила для иностранцев. Туристам для въезда нужен сделанный за 72 часа до въезда отрицательный ПЦР-тест. На детей младше 2-х лет правило не распространяется. Путешественники обязаны уведомлять о своем состоянии в приложении PC-Covid.

  • Вакцинированные или переболевшие туристы должны пройти трехдневный карантин по месту проживания. На третий день нужно сдать ПЦР-тест. Справка о вакцинации действует 6 месяцев.
  • Невакцинированные туристы обязаны провести недельный карантин по месту проживания, сделать ПЦР в третий и последний дни карантина.

Ранее в "Аэрофлоте" назвали дату возобновления полетов в Армению.

Новости путешествий,Аэрофлот,
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