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2 часа назад

Турист на параплане сломал позвоночник в горах Сочи

Мира Маркина

В Сочи спасатели эвакуировали туриста, который упал во время полета с северного склона горы Каменный столб. Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) в Сочи во вторник.

Турист на параплане сломал позвоночник в горах Сочи
Фото: commons.wikimedia.orgcommons.wikimedia.org

Ведомство сообщает: инцидент произошел в понедельник. По всей видимости, турист летал на территории "Розы Хутор". В результате сильного падения мужчину засыпало снегом. Он получил компрессионный перелом позвоночника, ушиб грудного отдела, перелом ноги, закрытую черепно-мозговую травму.

После падения мужчина связался со спасателями и сообщил, что находится на высоте 1800 метров над уровнем моря. Туриста нашли с помощью вертолета Ка-32. Мужчину передали врачам скорой помощи.

Спасатели объясняют происшествие неполадками с парапланом.

"Во время запрещенного на территории горнолыжного комплекса полета на параплане крыло над спортсменом сложилось, в результате чего он упал в труднодоступном месте со сложным скальным рельефом", – говорится в сообщении.

Пресс-служба ЮРПСО сообщила изданию РИА Новости, что турист приехал из Пскова. Дополнительные детали о личности и самочувствии не сообщаются.

Ранее в "Аэрофлоте" назвали дату возобновления полетов в Армению.

Новости путешествий,Аэрофлот,
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