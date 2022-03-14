Абу-Даби отменяет ПЦР-тесты для привитых россиян

Ассоциация туроператоров России сообщает, что власти Абу-Даби полностью отменили ПЦР-тесты по прибытии для всех вакцинированных иностранных туристов. Это правило касается и россиян.

Фото: Кадр из фильма «Секс в большом городе 2» Кадр из фильма «Секс в большом городе 2»

Для въезда полностью привитым туристам нужно официальное свидетельство о вакцинации с действующим QR-кодом. Для россиян это — сертификат о прививке «Спутником V».

ПЦР-тест по прибытии в аэропорт Абу-Даби больше не обязателен. Однако власти советуют его сдать, чтобы активировать свой Green Pass в приложении AlHosn. Этот документ предоставляет допуск к общественным местам в закрытых зданиях: торговым центрам, тематическим паркам развлечений и ресторанам.

Для невакцинированных путешественников въезд в эмират возможен только с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не позднее 48 часов до прибытия. Также подойдет справка о перенесенном COVID-19 с действующим QR-кодом. Справка должна быть датирована в течение 30 дней до отъезда.

Кроме того, в эмирате отменили обязательное ношение масок на открытом воздухе. Теперь это актуально только для закрытых помещений. Не обязательно и соблюдать социальную дистанцию.