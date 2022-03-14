Назван способ попасть в страну Европы, не закрывшую небо

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) поделились способом попасть в Сербию — единственную страну Европы, которая не закрыла небо.
Сейчас добраться до Сербии возможно только на самолетах национального перевозчика Air Serbia. Однако у владельцев карт Visa и Mastercard в России возникают проблемы с самостоятельной покупкой билетов.
В таком случае эксперты предлагают попасть на рейс альтернативными способами: через партнера авиакомпании Aviareps AG или у туроператоров (уполномоченных агентствах IATA).
«С новыми изменениями билеты на рейсы Air Serbia туристу сейчас можно приобрести либо у туроператоров (у которые есть партнеры с зарубежной выпиской билетов), либо в российских онлайн тревел-агентствах с сайтами для физических лиц, но не во всех, а только тех, которые имеют возможность зарубежной выписки билетов», — отметили эксперты АТОР.
Сейчас авиакомпания Air Serbia совершает 15 рейсов в неделю по маршруту Москва — Белград. 12 марта президент Сербии Александар Вучич заявил в эфире телеканала TV Pink, что страна вынуждена сократить количество полетов до одного в день.
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