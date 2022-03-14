Назван способ попасть в страну Европы, не закрывшую небо

«С новыми изменениями билеты на рейсы Air Serbia туристу сейчас можно приобрести либо у туроператоров (у которые есть партнеры с зарубежной выпиской билетов), либо в российских онлайн тревел-агентствах с сайтами для физических лиц, но не во всех, а только тех, которые имеют возможность зарубежной выписки билетов», — отметили эксперты АТОР.