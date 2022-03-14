В отели Турции могут вернуть "шведский стол"

В апреле могут вернуть "шведский стол" на фоне отмены многих ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на заявление местных властей.

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Предполагается, что практика самообслуживания в ресторанах при отелях вернется. Также со столов могут убрать санитайзеры, а в ванных комнатах вернут пополняемые диспенсеры вместо разовых пакетах шампуня и мыла.

Также перестанет быть обязательным измерение температуры тела у постояльцев и работников гостиниц, заполнение медицинских анкет гостями, а маски буду носить только отдыхающие с симптомами заболевания. Дистанция на воздухе между столами и лежаками будет сокращена.