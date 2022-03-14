Что делать с отпуском в 2022 году

Евросоюз с 28 февраля полностью закрыл свое воздушное пространство для России. Приземляться, взлетать или пролетать над его территорией запрещено любым воздушным судам, которые эксплуатируют российские авиаперевозчики. Что будет с туризмом в 2022 году? Отвечает наш travel-эксперт Светлана Семина.
Начнем с того, что большинство стран Европы и так были не полностью открыты для россиян из-за ковидных ограничений и правил въезда. Для посещения Франции нужна была вакцина одобренная ВОЗ (российский Спутник V не входит в данный список), Испания так и не открылась для поездок в туристических целях, а в Италию можно было попасть только по бизнес-приглашению.
Те, кто мог себе позволить европейские поездки, полетят через третьи страны - например, авиакомпанией Air Serbia с пересадкой в Белграде или Turkish Airlines через Стамбул. Та же ситуация со странами Карибского бассейна - при сильном желании посетить их реально со стыковками, вопрос только в стоимости билетов, которые сразу выросли в 1,5-2 раза.
Помимо закрытия воздушного пространства Европой, санкции распространились на лизинговые самолеты, после чего западные лизингодатели начали удерживать борта российских компаний за рубежом. И сейчас все авиаперевозчики страны отказались от заграничных рейсов.
При этом остались зарубежные авиакомпании дружественных нам стран, такие как: Turkish Airlines, Air Serbia, Emirates, Flydubai, Etihad Airways, Air Arabia, Qatar Airways, Gulf Air, Sri Lankan Airways. Они выполняют все регулярные рейсы в полном объеме в Турцию, ОАЭ, Шри-Ланку, Сербию, Катар, Бахрейн.
По статистике, большинство россиян планировали свой отпуск в 2022 году провести в Турции, Египте и России. На данный момент в Турцию есть прямые рейсы турецких авиакомпаний, можно спокойно улететь ими и отдохнуть. В Египет сейчас остаются только маршруты с пересадкой, а на юг России можно добраться либо поездом, либо самолетом до Сочи и Минеральных вод.
В этом году останется актуальна Турция и ее отели по системе «все включено», так как такой тип питания подразумевает отсутствие дополнительных трат на отдыхе. В связи с блокировкой карт российских банков за рубежом платежными системами Visa и Mastercard, безопасно выбирать те страны, где можно воспользоваться картами «Мир», а это на сегодняшний день ОАЭ, Беларусь, Турция, Абхазия, Армения и Вьетнам.
В летнем сезоне ожидается небывалый спрос на курорты Краснодарского края, особенно, на Сочи, аэропорт которого полностью функционирует. Для многих россиян это будет самое доступное и безопасное место для пляжного семейного отдыха, и уже некоторые популярные отели полностью раскуплены на июнь и июль. Ближе к маю будет все труднее найти свободные номера на лето и осень, а цены будут только расти. Чтобы максимально сэкономить и забронировать то, что хочется, а не то, что осталось, рекомендуем не затягивать с выбором предстоящего отпуска, особенно, если даты уже известны и на море очень хочется.Светлана СеминаЭксперт по туризму