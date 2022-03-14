Что делать с отпуском в 2022 году

Евросоюз с 28 февраля полностью закрыл свое воздушное пространство для России. Приземляться, взлетать или пролетать над его территорией запрещено любым воздушным судам, которые эксплуатируют российские авиаперевозчики. Что будет с туризмом в 2022 году? Отвечает наш travel-эксперт Светлана Семина.