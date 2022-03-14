В Финляндии увеличат количество скоростных поездов в Россию

Финский железнодорожный оператор VR может увеличить количество рейсов скоростных поездов Allegro, который ходит по маршруту Хельсинки-Санкт-Петербург. Такая мера была одобрена на фоне увеличения спроса, сообщает АТОР.

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Дополнительный рейс поставят в вечернее время. Получается, что ежедневно в Финляндию будут выезжать тысячи людей.

В настоящее время поезда между Финляндией и Россией курсируют два раза в день.

Напомним, что Финляндия пускает жителей России, но для въезда нужны медицинские документы формата ЕС или обоснованная причина для посещения страны.