Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией

Дополнительно уточняется, что пока заявление носит лишь технический характер и ни одна авиакомпания не сообщала о планах по открытию рейсов между странами.

Авиакомпании РФ, Китая и Индонезии смогут совершать каждая по три полета между странами. Таким образом для авиакомпаний откроются маршруты Москва-Денпасар с частотой три рейса в неделю (всего шесть рейсов: три для российской авиакомпании и три для зарубежной); Москва-Пекин, Москва-Гуанчжоу и Москва-Шанхай с частотой один рейс каждый.