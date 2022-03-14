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2 часа назад

Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией

Стелла Шмель

Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией. Такое решение принял Оперштаб по борьбе с коронавирусом, пишет ТАСС.

Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дополнительно уточняется, что пока заявление носит лишь технический характер и ни одна авиакомпания не сообщала о планах по открытию рейсов между странами.

Авиакомпании РФ, Китая и Индонезии смогут совершать каждая по три полета между странами. Таким образом для авиакомпаний откроются маршруты Москва-Денпасар с частотой три рейса в неделю (всего шесть рейсов: три для российской авиакомпании и три для зарубежной); Москва-Пекин, Москва-Гуанчжоу и Москва-Шанхай с частотой один рейс каждый.

Ранее мы писали, что россиян из Египта и Шри-Ланки вывезут спецрейсами.

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