Россиян из Египта и Шри-Ланки вывезут спецрейсами

"Просим путешественников ответственно отнестись к планированию возвращения на Родину. Воспользоваться бронированием на специальные рейсы возможно только один раз. Заявленное, но неиспользованное бронирование перевозки будет аннулировано, и возврат по нему будет недоступен", — сообщили в "Аэрофлоте".