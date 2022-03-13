Россиян из Египта и Шри-Ланки вывезут спецрейсами

Авиакомпания "Аэрофлот" вывезет российских туристов из Коломбо (Шри-Ланка), Хургады и Шарм-эль-Шейха (Египет). Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.
Спецрейсы из Коломбо и Шарм-эль-Шейха состоятся 14 марта, а 15 марта планируется спецрейс из Хургады. Пассажиров заранее оповестят по телефону, электронной почте или с помощью СМС.
Как отмечает авиакомпания, на спецрейсы будут допущены пассажиры с билетами "Аэрофлота" "туда-обратно" с использованным полетным сегментом из России.
"Просим путешественников ответственно отнестись к планированию возвращения на Родину. Воспользоваться бронированием на специальные рейсы возможно только один раз. Заявленное, но неиспользованное бронирование перевозки будет аннулировано, и возврат по нему будет недоступен", — сообщили в "Аэрофлоте".
Российская туристка, недавно вернувшаяся из Египта, поделилась впечатлениями.