Работники отелей рассказали про дикие выходки богатых гостей

Сотрудники именитых отелей рассказали в соцсетях о том, с чем приходится сталкиваться, когда в гостиницу заселяются богатые и капризные постояльцы. Об этом пишет Tourprom.
Уборщица одного из отелей с именем рассказала, что ей довелось стать очевидицей странного поведения президента крупной компании. По ее утверждению, всякий раз он входил в "вестибюль отеля с более чем двумя десятками охранников, окружающих его, и начинал ползать по полу и рычать, как животное".
В офис-менеджер другого отеля вспомнил о странной выходке другого состоятельного гостя. По словам сотрудника, этот случай произошел после того, как акции его компании упали до минимальных значений.
"В ту ночь турист хотел лечь спать на столе ресторана и заявил, чтобы ему приготовили 20 лобстеров, чтобы разложить его по всему телу. Также он попросил персонал отеля вылить три бутылки итальянского красного вина в ведерко со льдом. Он окунал свою рубашку в это ведро и вытирал свое лицо в течение следующих нескольких часов этой пропитанной вином рубашкой за тысячу долларов",
– рассказал он.
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