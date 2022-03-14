Работники отелей рассказали про дикие выходки богатых гостей

"В ту ночь турист хотел лечь спать на столе ресторана и заявил, чтобы ему приготовили 20 лобстеров, чтобы разложить его по всему телу. Также он попросил персонал отеля вылить три бутылки итальянского красного вина в ведерко со льдом. Он окунал свою рубашку в это ведро и вытирал свое лицо в течение следующих нескольких часов этой пропитанной вином рубашкой за тысячу долларов",