Сколько платят россияне, чтобы вернуться на родину

Эксперты назвали стоимость возвратных рейсов в Россию из-за рубежа. Стоимость билетов начинается от 80 тысяч и варьируется вплоть до 450 тысяч рублей. О причинах роста цен на билеты пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в туристической отрасли.

Фото: Кадр из фильма «Терминал» Кадр из фильма «Терминал»

Источник отмечает, что самостоятельным путешественникам крайне трудно сейчас купить билет на родину. Возвратный билет стоит очень дорого. Повышение цен связано с тем, что множество стран прекратило прямое авиасообщение с Россией. Кроме того, стыковочных рейсов также не много.

«Авиакомпании предлагают возврат средств за билеты, но на них сейчас уже ничего не купить. Вывозной чек варьируется от 80 до 450 тысяч рублей в одну сторону. Тогда как изначальный билет в среднем стоил 40 тысяч рублей», — объясняет источник.

Больше всего запросов на возвращение в Россию поступает из Таиланда. Кроме того, запросы поступают от российских туристов из ОАЭ, Турции, Египта, Мальдив, Болгарии и Кипра, Сейшельских островов, Кубы, Мексики и Доминиканы.